Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola, encabezó junto con autoridades estatales el arranque del programa “Taxi Seguro” en Pátzcuaro, con el objetivo de brindar un servicio de transporte más confiable, moderno y con perspectiva de género.

Edil destacó que este programa es una muestra de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector transportista. “El programa Taxi Seguro no es una simple calcomanía, es un pacto de confianza. Una promesa de que vamos a cuidar a nuestra gente y a nuestros visitantes. Cuando gobierno, transportistas y ciudadanía trabajamos juntos, las cosas suceden”, señaló Arreola.

Durante el evento, se colocaron los primeros 60 distintivos de Taxi Seguro y se reconoció la participación de 200 operadores capacitados en temas de movilidad, seguridad vial y perspectiva de género. Cada unidad contará con un código QR que permitirá a los usuarios verificar los datos del conductor, acceder a un botón de emergencia 911 y enviar su ubicación a través de aplicaciones de mensajería.

Por su parte, la secretaria Gladys Butanda resaltó que el programa busca fortalecer la seguridad de las mujeres usuarias del transporte público y dignificar la labor de los verdaderos transportistas. “Este esfuerzo demuestra que el gobierno del estado confía en sus taxistas. Con capacitación y tecnología estamos construyendo un transporte público más humano, más seguro y más justo para todos”, expresó.

El secretario de Turismo, Roberto Monroy, subrayó la importancia del programa de cara a la temporada de Noche de Ánimas, en la que Pátzcuaro espera recibir miles de visitantes. “Que los turistas sepan que el transporte concesionado es seguro y confiable. Pátzcuaro es ejemplo de coordinación y compromiso”, afirmó.

Con la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Pátzcuaro y las organizaciones de transportistas, el programa “Taxi Seguro” se consolida como una acción clave para reforzar la seguridad, la modernización y la confianza en el servicio público, contribuyendo al desarrollo de esta tierra de cultura y oportunidades.