Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la población de especies nativas del lago de Pátzcuaro, la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) liberó 30 mil juveniles de pez blanco y acúmara, como parte de las acciones de repoblamiento impulsadas por el Gobierno de Michoacán.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que estas acciones responden a la encomienda del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de repoblar y conservar las especies endémicas que dan identidad al lago.

En total, se liberaron 20 mil acúmaras provenientes del Instituto Mexicano de Investigación Pesquera y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), y 10 mil ejemplares de pez blanco producidos en la Reserva del Pez Blanco de la Compesca y en la granja La Pacanda Kurucha Urhapiti, espacios que trabajan de manera coordinada para la preservación de estas especies emblemáticas.

Durante la jornada participaron también Eduardo Mendoza Quintero, director de Investigación en Acuacultura del IMIPAS, y Andrés Arellano Torres, jefe del Centro Regional de Investigación de Pátzcuaro del mismo instituto, además de autoridades locales, representantes de las islas, comunidad estudiantil y pobladores de comunidades ribereñas, quienes se sumaron al esfuerzo por la recuperación de la riqueza biológica del lago.

El pez blanco del lago de Pátzcuaro, especie que cuenta con Indicación Geográfica, representa un símbolo de identidad michoacana. Estas acciones consolidan el trabajo conjunto para preservar el ecosistema y garantizar el futuro de la pesca sustentable en la región.