El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que en México existe un antes y un después desde que el movimiento de la Cuarta Transformación asumió la conducción del país.

Destacó que las cosas han cambiado drásticamente para bien, especialmente en materia social y económica, donde más de 13 millones de personas han salido de la pobreza, cumpliendo con el principio que guía al movimiento: “Por el bien de todos, primero los pobres.”

Mora González subrayó que la diferencia con los gobiernos anteriores es evidente, ya que antes prácticamente no existían programas sociales, y los pocos que había se distribuían mediante intermediarios, con prácticas clientelares y coacción del voto.

En contraste, hoy dichos programas se entregan de manera directa, sin condicionamientos, garantizando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

El líder morenista reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dado continuidad y ampliado los programas sociales, ahora reconocidos como derechos constitucionales.

Además, resaltó que Michoacán vive una transformación profunda gracias al trabajo conjunto con la presidenta Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes han impulsado inversiones históricas en beneficio de las familias michoacanas.

Finalmente, Jesús Mora aseguró que tanto México como Michoacán viven un cambio drástico respecto al periodo neoliberal, marcado por la corrupción y la desigualdad.

“No hay manera en que los sectores conservadores puedan negar los avances alcanzados”.