Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2026. 44 años y 3 meses de prisión, el pago de

reparación del daño por más de 59 mil pesos, una multa por más de 68 mil pesos y la

suspensión de sus derechos políticos por el mismo tiempo que dure la pena privativa

de la libertad, es la sentencia condenatoria contra Ulises “N” tras acreditarse su

responsabilidad en los delitos de violación equiparada y abuso sexual en persona

menor de 16 años.



Durante el proceso, el juez de oralidad penal de Uruapan aplicó el Protocolo para

Juzgar con Perspectiva de Género y el Protocolo de Actuación para Niñas, Niños y

Adolescentes, a fin de garantizar la protección de los derechos de la víctima.

Por otro lado, en la región de Apatzingán, durante una audiencia de individualización

de sanciones un juez impuso 28 años de prisión a Marcos Alejandro “N” por el delito de

homicidio calificado en agravio de un hombre de identidad reservada. Le condenó al

pago de la reparación del daño por más de 549 mil pesos en favor de la víctima

indirecta y a la suspensión de sus derechos políticos por el mismo tiempo de la pena

de prisión.

En Zamora, se dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Fabián “N” y

Salvador “N” por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de

una mujer de identidad reservada. Se les condenó al pago de la reparación del daño

por 5 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $549,364.20, la

suspensión de sus derechos políticos por el mismo lapso de prisión y se les niegan los

beneficios de la sustitución de la prisión y de la suspensión condicional de la ejecución

de la pena.

Entre las determinaciones emitidas por juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán

y para garantizar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas,

recientemente se emitieron algunas vinculaciones a proceso, entre las que se

encuentran una en Apatzingán contra Alfredo “N” por su probable intervención en el

delito de abuso sexual en persona menor de 16 años, como medida cautelar se impuso

prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para la investigación

complementaria.

Y finalmente una en Lázaro Cárdenas, donde un juez de control vinculó a proceso a

José Guadalupe “N” por su probable intervención en el delito de homicidio calificado,

por hechos ocurridos el 20 de febrero de 2026 en el municipio de Aquila. Se impuso

prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la

investigación complementaria.



Estas resoluciones reflejan el compromiso de juezas y jueces del Poder Judicial de

Michoacán con la aplicación firme de la ley y la protección de los derechos de las

víctimas, mediante decisiones sustentadas en el debido proceso, la perspectiva de

género y la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes, contribuyendo así a una

justicia completa y cercana a la sociedad.