Uruapan, Mich., a 14 de marzo de 2026.- Con una oferta que fusiona la maestría
cervecera, la gastronomía local y la riqueza artesanal, el Festival Gastro
Cervecero Michoacán lleva a cabo una edición más en Uruapan los días 14 y 15
de marzo en la emblemática Presa de Santa Catarina, también conocida como
Presa de Caltzontzin.
Este evento, que se ha consolidado como un referente de la cultura cervecera en
la entidad, contará con una amplia muestra de cervezas artesanales nacionales e
importadas que ofrecen una gran variedad de estilos y maltas; así como diversas
propuestas gastronómicas para maridar con los diferentes estilos de este líquido
artesanal; y para amenizar el fin de semana, se contará con dos escenarios
musicales y un set de Dj con música electrónica. Como ya es tradición, en su
pabellón artesanal se podrá encontrar una amplia oferta de productos locales que
van desde bebidas y alimentos hasta artesanía.
Bajo el lema: ¡Más que un Festival! este evento va más allá de la degustación, ya
que propone una agenda de actividades diseñadas para generar un impacto
positivo en el entorno, tal es el caso del Vaso con Causa que en esta ocasión un
porcentaje de su venta será destinado a la Brigada contra incendios forestales
“Cupatitzio”. También se realizará el taller con causa: “Garabatos, pa-pelitos y
colores”, donde todo lo recaudado será destinado a apoyar a los perritos en situación
de calle en Paracho. El evento contará además con la presencia de Vigilantes
Ambientales, quienes podrán asesorar a los asistentes en el tema de cómo cuidar
nuestra fauna.
Para contribuir a la profesionalización, se llevará a cabo la Competencia de
Cervezas entre los productores de cerveza artesanal asistentes y una exclusiva
cata-maridaje con menú hindú, que será preparada con las cervezas ganadoras
de la competencia. Se contará además con una ludoteca para que los más
pequeños de diviertan a la par de los más grandes y se tendrá la presencia de
GetsuFest que promueve la cultura Geek.
El Festival Gastrocervecero invita a la comunidad de Uruapan y sus alrededores a
disfrutar de una jornada responsable, divertida, familiar y llena de sabor,
fortaleciendo el desarrollo económico y cultural de la región.
La cita es este sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026, a partir de las 11:00h.
en la Presa de Santa Catarina (Presa de Caltzontzin), Uruapan, Michoacán con
entrada libre.