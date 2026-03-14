Uruapan, Mich., a 14 de marzo de 2026.- Con una oferta que fusiona la maestría

cervecera, la gastronomía local y la riqueza artesanal, el Festival Gastro

Cervecero Michoacán lleva a cabo una edición más en Uruapan los días 14 y 15

de marzo en la emblemática Presa de Santa Catarina, también conocida como

Presa de Caltzontzin.

Este evento, que se ha consolidado como un referente de la cultura cervecera en

la entidad, contará con una amplia muestra de cervezas artesanales nacionales e

importadas que ofrecen una gran variedad de estilos y maltas; así como diversas

propuestas gastronómicas para maridar con los diferentes estilos de este líquido

artesanal; y para amenizar el fin de semana, se contará con dos escenarios

musicales y un set de Dj con música electrónica. Como ya es tradición, en su

pabellón artesanal se podrá encontrar una amplia oferta de productos locales que

van desde bebidas y alimentos hasta artesanía.

Bajo el lema: ¡Más que un Festival! este evento va más allá de la degustación, ya

que propone una agenda de actividades diseñadas para generar un impacto

positivo en el entorno, tal es el caso del Vaso con Causa que en esta ocasión un

porcentaje de su venta será destinado a la Brigada contra incendios forestales

“Cupatitzio”. También se realizará el taller con causa: “Garabatos, pa-pelitos y

colores”, donde todo lo recaudado será destinado a apoyar a los perritos en situación

de calle en Paracho. El evento contará además con la presencia de Vigilantes

Ambientales, quienes podrán asesorar a los asistentes en el tema de cómo cuidar

nuestra fauna.

Para contribuir a la profesionalización, se llevará a cabo la Competencia de

Cervezas entre los productores de cerveza artesanal asistentes y una exclusiva

cata-maridaje con menú hindú, que será preparada con las cervezas ganadoras

de la competencia. Se contará además con una ludoteca para que los más

pequeños de diviertan a la par de los más grandes y se tendrá la presencia de

GetsuFest que promueve la cultura Geek.

El Festival Gastrocervecero invita a la comunidad de Uruapan y sus alrededores a

disfrutar de una jornada responsable, divertida, familiar y llena de sabor,

fortaleciendo el desarrollo económico y cultural de la región.

La cita es este sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026, a partir de las 11:00h.

en la Presa de Santa Catarina (Presa de Caltzontzin), Uruapan, Michoacán con

entrada libre.