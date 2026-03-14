Zamora, Michoacán; 14 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado por su homólogo de Zamora, Carlos Soto Delgado, encabezó una reunión para compartir las buenas prácticas de la capital que pueden adoptarse para beneficio de esta localidad y de Michoacán.

Al asistir a la invitación de destacados representantes en rubros desde la agroindustria hasta el comercio, Alfonso Martínez, señaló que hoy desafortunadamente los empresarios michoacanos deben ocultar sus éxitos por temor a la inseguridad y no pueden crecer por esa misma causa.

Enfatizó que, partiendo de que la seguridad se traduce en empleos, economía y bien común para la población, en Morelia se ha fortalecido la Policía Municipal y recobrado el turismo como nunca antes.

El uso de tecnología y la más grande red de cámaras de vigilancia, a lo que se suma el patrullaje en la zona entre Morelia y su Aeropuerto Internacional, son algunas de las buenas acciones aplicadas, señaló el edil de la capital.

Alfonso Martínez, escuchó el sentir de los empresarios de esta región coincidiendo en la necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar, rehabilitar, ampliar y construir nuevas vías de comunicación. El Estado de Derecho, es fundamental para lograr un estado próspero.

El alcalde de Zamora, Carlos Soto, destacó que las buenas prácticas de Morelia y del municipio que él preside han generado un ambiente positivo, para que las empresas y emprendedores puedan invertir en negocios que significan más fuentes de empleo para la población.

En el Gobierno de Morelia trabajamos pensando en la ciudad que queremos dejar a nuestros hijos, concluyó Alfonso Martínez, refrendando la apertura a compartir las experiencias positivas a otras poblaciones.