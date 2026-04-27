Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2026 . En una nueva emisión del programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, el Poder Judicial de Michoacán acercó a la ciudadanía información clara y accesible sobre la adopción, a través de la participación de Miguel Orozco Eguiza, juez Tercero Oral Familiar de Morelia, quien explicó los aspectos legales, sociales y humanos que intervienen en este proceso.

Durante la entrevista, el juzgador destacó que la adopción debe entenderse como un derecho de niñas, niños y adolescentes para garantizar su acceso a vivir en familia, más allá de considerarse únicamente un trámite legal. En este sentido, precisó que pueden ser adoptados quienes se encuentren en estado de abandono, bajo acogimiento institucional o cuando, por voluntad, sus progenitores determinen que no pueden hacerse cargo de ellos.

En cuanto a las personas interesadas en adoptar, explicó que la legislación establece diversos requisitos, como ser mayor de 25 años, mantener una diferencia mínima de 17 años con la persona adoptada y cumplir con una serie de evaluaciones médicas, psicológicas y socioeconómicas, además de presentar documentación oficial que acredite su identidad y condiciones de vida.

El juez detalló que el procedimiento de adopción se divide en dos fases: una administrativa, en la que interviene un consejo técnico integrado por especialistas de distintas áreas, encargado de emitir el certificado de idoneidad; y una fase jurisdiccional, en la que el juzgado familiar revisa que el proceso se haya desarrollado conforme a la ley y, sobre todo, que se garantice el interés superior de la niñez.

Subrayó la importancia del certificado de idoneidad como un elemento clave para asegurar que las personas adoptantes cuentan con las condiciones necesarias para brindar un entorno seguro y adecuado. Asimismo, explicó que previo a la resolución judicial se desarrollan etapas de convivencia y acogimiento, que permiten evaluar la integración familiar.

Respecto a la labor de las y los jueces, indicó que al momento de resolver un caso se revisa de manera integral todo el procedimiento, priorizando en todo momento el bienestar de la persona menor. Añadió que, una vez emitida la sentencia, se generan los mismos derechos y obligaciones que existen entre familiares consanguíneos.

Finalmente, resaltó que durante todo el proceso se protege a niñas, niños y adolescentes mediante su escucha activa y la verificación de que la adopción no responda a intereses indebidos, sino al objetivo de brindarles una familia.

El programa El Arte de lo Bueno y lo Justo tiene como objetivo difundir, de manera sencilla y cercana, temas relevantes del ámbito jurídico que impactan en la vida cotidiana de la sociedad. Las emisiones pueden consultarse a través de las plataformas digitales oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://bit.ly/4sUWJm6, donde se encuentra disponible este y otros contenidos de interés.