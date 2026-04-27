Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2025.- Alumnas, alumnos y docentes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) retornaron a las actividades académicas de forma presencial este lunes, las cuales se han llevado a cabo de forma ordenada.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales federal y estatal ante el paro de labores por parte de personal administrativo.

Desde de las 7:00 horas, los pasillos de Ciudad Universitaria y de las instalaciones de las dependencias nicolaitas ubicadas en Morelia como al interior del Estado comenzaron sus clases en todos los niveles educativos que ofrece la casa de estudios.

De igual forma, el personal emergente se presentó a desarrollar sus responsabilidades laborales con el objetivo de brindar servicios educativos de forma digna y con calidad.