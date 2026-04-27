Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia institucional y dar mayor certeza a la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer el padrón oficial de prestadores de servicios de arrastre y depósito de vehículos correspondiente a la Región Morelia, integrado por empresas y personas físicas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en convocatoria pública.

La integración de este padrón deriva de la implementación de los Lineamientos para el Arrastre y Depósito de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, así como del proceso de revisión jurídica, administrativa y operativa realizado por el Comité de Transparencia y Supervisión de los Servicios Relativos al Arrastre y Depósito de Vehículos Asegurados.

Con esta acción, la institución busca ordenar y transparentar la prestación de estos servicios auxiliares, garantizando que la ciudadanía conozca con claridad qué prestadores cuentan con autorización oficial para intervenir en procedimientos de aseguramiento, traslado y resguardo vehicular.

La medida responde a la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión institucional que permitan prevenir prácticas discrecionales, cobros indebidos o irregularidades en un servicio que históricamente ha generado incertidumbre para las y los ciudadanos.

El padrón institucional quedó integrado por las siguientes empresas y prestadores autorizados:

Grúas Esparta

Multiservicios y Grúas Hernández

Grúas H Dos O, S. de R.L. de C.V.

Servi Grúas Profesionales

Autotransportes de Grúas Morelia, S.A. de C.V.

Grúas AGM

Grúas AGM Copándaro

Seminuevos Muñoz, S.A. de C.V.

Grúas y Pensiones Dannys

La publicación oficial de este listado fue realizada el pasado 24 de abril en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, como parte de la política institucional orientada a consolidar procesos más transparentes, regulados y supervisados.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado prevé emitir una nueva convocatoria pública con el objetivo de ampliar la cobertura operativa y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en beneficio de la ciudadanía.

Con estas acciones, la FGE reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de las y los michoacanos, consolidando procedimientos más claros y regulados en materia de aseguramiento, traslado y resguardo vehicular.