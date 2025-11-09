Morelia, Mich., a 08 de noviembre de 2025.- Hoy, el mensaje es para que los jóvenes estudiantes de Michoacán no dejen de luchar o manifestarse, para que no tengan miedo ni se dejen intimidar por las estrategias del oficialismo que buscan sembrar en este sector el temor de salir a las calles, aseguró el dirigente del PRI en el estado, Memo Valencia.

“Así es que yo le digo a los jóvenes no dejen de luchar, no dejen de manifestarse, no tengan miedo, salgan con la frente en alto y sin taparse el rostro a manifestar su indignación, y por supuesto, hacerlo de manera pacífica, porque la violencia nunca será el camino para cambiar las cosas”, dijo.

Rechazó que hoy, desde Morena llamen carroñeros o comentócratas a quienes alzan la voz criticando y señalando los grandes errores, las muertes de grandes personas, como Carlos Manzo, cuando hace 12 años esos mismos que quieren silenciar a los luchadores sociales, “llamaban crimen de Estado a la muerte del presidente municipal de Cuitzeo y decían que fue el Estado cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa”.

Recordó que nadie puede arrebatarle a los ciudadanos el derecho a la libre manifestación, aunque sean militantes de algún partido político, sobre todo porque la indignación es generalizada tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que cumple ya una semana.

“Nada nos va a quitar el derecho de manifestar nuestra indignación también en las calles, nos quitaron a un hombre que pudo haber sido gobernador de nuestro estado y pudo haber sido presidente de México y que era factor de unidad, que sumaba voluntades, que construía y que tenía muy claro que los verdaderos delincuentes, los verdaderos enemigos de México están en las filas de ese crimen organizado al que hay que ponerle ya un alto”, mencionó.

Al clausurar el Diplomado Sobre Derecho Electoral en Nuevos Escenarios Políticos, Memo Valencia insistió en que, ante la destrucción que Morena mantiene en todo el territorio mexicano, “ya nos tocará como partido darle rumbo a nuestro país y encabezar una verdadera transformación institucional en México”, pero, para esto, los priistas deben estar preparados.

El líder del priismo michoacano recalcó que “el destino se encarga de recordar con números, los grandes pendientes que hay en la historia con la justicia”, así como 43 militantes del Revolucionario Institucional concluyeron el diplomado, aun hay 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos.

“Por eso la importancia de capacitarse, por eso la importancia de prepararse para cuando lleguemos a desempeñar un cargo, no digamos esas tarugadas de que fue la época neoliberal y toda la culpa la tuvo Calderón, toda la culpa la tuvo Peña Nieto y no se dan cuenta que tienen siete años en el poder y pensar en que con tan solo entonar nuestro glorioso Himno Nacional vamos a poder resolver los problemas de nuestro país”, criticó.

Karla Carmona, dirigente del Instituto Reyes Heroles, encargada de su realización en coordinación con la Universidad Ágora Hispanoamericana, afirmó que se enfrentan tiempos complicados, pero ante esta situación con preparación, las y los priistas “vamos a contar con todos esos conocimientos para poder dar las respuestas que la ciudadanía necesita”.

Estuvieron presentes en la entrega de constancias, Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; Cecilia Mila Barrera, vicerrectora de la Universidad Ágora Hispanoamericana; y el ex diputado local, Elías Mila Peñaloza.