Morelia, Michoacán, a 08 de noviembre de 2025.- Siguiendo la visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), presentó a la tercera generación de egresadas del programa “Morelia Emprende”, durante el acto de clausura que se realizó este sábado.

Este modelo de emprendimiento impulsa la formación, incubación y acompañamiento de proyectos productivos para mujeres morelianas como una estrategia para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de su independencia económica.

En esta edición, 52 morelianas concluyeron con éxito el programa, donde durante 17 semanas consecutivas, las participantes adquirieron herramientas para desarrollar, fortalecer o formalizar sus proyectos de negocio, en coordinación con la incubadora de negocios “Mujer y Poder”, presidida por María de la Luz Ponce Ávila.

Durante el evento, la titular de SEMMUJERIS, Nuria Gabriela Hernández Abarca, reconoció el compromiso y la perseverancia de las participantes: “Gracias a todas por este esfuerzo personal, por confiar en ustedes. Nadie más que nosotras podemos hacer cosas por nosotras; el creer en nosotras mismas es el primer paso para transformar nuestra realidad”, expresó.

En el lugar también participó la Síndica Municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, quien refrendó el compromiso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar con la igualdad sustantiva, y el impulso de políticas públicas que generen oportunidades reales para las mujeres en Morelia.

Con “Morelia Emprende”, el Gobierno de Morelia consolida su compromiso con la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento económico de las mujeres, avanzando hacia una ciudad más justa, incluyente y libre de violencia.