Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2025.- A través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) y la rectoría de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), en coordinación con la Secretaría de Gobierno, se brindó atención a estudiantes de la sede Costa, quienes esta mañana se manifestaron pacíficamente sobre la carretera federal México 200.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la situación, se estableció comunicación con la comunidad estudiantil para atender sus planteamientos y propiciar un espacio de diálogo respetuoso.

Como resultado de este acercamiento, las vialidades fueron liberadas y se acordó realizar una visita conjunta con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en los próximos días, con el propósito de dar seguimiento a las inquietudes expresadas.

El instituto reitera su compromiso de mantener una atención permanente y cercana a las instituciones educativas, fortaleciendo el diálogo como vía para la construcción de acuerdos en beneficio de las y los estudiantes michoacanos.