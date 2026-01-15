Uruapan, Michoacán, 15 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará a cabo una jornada de mastografías gratuitas en el Centro de Salud Urbano “José Álvarez Amézquita” de Uruapan, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama.

La jornada de detección está dirigida a mujeres de 40 a 69 años y se realizará los días 15, 16, 19, 20 y 21 de enero. La atención será brindada por personal especializado en la unidad móvil en un horario de 9:00 a 16:00 horas, garantizando un servicio ágil y gratuito.

Se solicita a las interesadas acudir con identificación oficial y CURP. Asimismo, para garantizar la claridad de los resultados, se recomienda asistir con las axilas depiladas y evitar el uso de desodorante, talco, perfume o crema corporal, ya que estas sustancias pueden interferir con la imagen. Por comodidad, durante el estudio se sugiere vestir ropa de dos piezas (blusa y falda o pantalón).

La SSM reitera que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por lo que exhorta a la población a no dejar pasar esta oportunidad de cuidado preventivo, ya que la mastografía es la herramienta más eficaz para identificar irregularidades antes de que sean perceptibles al tacto, lo que aumenta significativamente las posibilidades de éxito en cualquier tratamiento.