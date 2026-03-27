Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, 27 de marzo de 2026. Ixtapa Zihuatanejo ha sido galardonado con 3 nominaciones en la octava edición de los premios “Lo Mejor de México” 2026 por la revista México Desconocido, consolidándose nuevamente como uno de los destinos turísticos más destacados y favoritos del país.

El doble paraíso está nominado en las categorías: “Mejor playa por descubrir en 2026: Barra de Potosí”, “Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica: Zihuatanejo”; y “Mejor experiencia de lujo y bienestar: Reencontrar el ritmo interior en Zihuatanejo”; la votación ya está abierta hasta el día 20 de abril del 2026 a las 23:59 hrs.

Cada año, miles de viajeros votan en los premios “Lo Mejor de México”, organizados por México Desconocido, para premiar sus destinos y experiencias preferidas que hacen de México un país extraordinario. Una convocatoria nacional que reúne en 12 categorías la participación de destinos de los 32 estados del país.

Pedro Castelán Reyna, Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, comentó: “Estas nominaciones en los premios ‘Lo Mejor de México’ representan un reconocimiento muy valioso para Ixtapa Zihuatanejo, provienen directamente de los viajeros que han elegido a nuestro destino como su favorito. Es un orgullo y motivación para seguir trabajando por nuestro destino. Gracias a todos los viajeros y a la comunidad, así como a los hoteles, restaurantes, Gobiernos y prestadores de servicios que han trabajado continuamente para ofrecer experiencias memorables. Los invitamos a todos a votar por Ixtapa Zihuatanejo y hacerlo ganador en sus tres nominaciones.”

México Desconocido es una revista de turismo que promueve las maravillas culturales y naturales de México, así como sus destinos, fiestas, gastronomía, costumbres y

tradiciones. Cada año, la revista organiza un concurso denominado “Lo Mejor De México”, en el cual participan los destinos de México.

“Lo Mejor de México” reconoce a los destinos y experiencias que destacan por su atractivo, autenticidad y capacidad para generar recuerdos memorables en los viajeros. Se han consolidado como uno de los reconocimientos más importantes del turismo nacional, destacando año con año a los destinos, experiencias y atractivos que cautivan a los viajeros.

En su edición 2026, la premiación reúne 12 categorías que celebran lo mejor de cada rincón del país en temas como: Destinos y Pueblos Mágicos; Experiencias y Aventura; Gastronomía y Cultura; y Bienestar.

¡Únete y apoya a Ixtapa Zihuatanejo a ganar en sus 3 nominaciones! Para votar da click en el siguiente enlace. Click aquí para votar

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Acerca de Ixtapa Zihuatanejo

La Secretaria de Turismo de México anunció el nombramiento de Zihuatanejo como pueblo mágico. Resultado de años de trabajo de la industria para posicionar a Ixtapa Zihuatanejo en los primeros lugares de playa de México y a nivel internacional. Hemos logrado a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes, del Gobierno del Estado, Municipal y las Asociaciones de Hoteles, posicionar al destino en la mente de los turistas, prueba de ello es esta distinción.

Ixtapa y Zihuatanejo han sido reconocidos en el prestigioso ranking de BEST VACATIONS: TOP DESTINATIONS AND HOTELS según el medio U.S. News & World Report, como dos de los mejores lugares para visitar México en 2026, donde Ixtapa se posiciona en el puesto 4 y Zihuatanejo en el 5 del Top 20 mejores destinos de México. Además, Zihuatanejo fue elegido como uno de los 15 Mejores destinos para visitar en febrero 2026.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo es galardonada con el premio “Mexico & Central America’s Leading City Tourist Board 2025” en los World Travel Awards, considerados como los “Óscares del Turismo” a nivel mundial. Este reconocimiento posiciona a Ixtapa Zihuatanejo como uno de los mejores destinos de México y Centroamérica, consolidando su posición como uno de los destinos más sobresalientes de México y del mundo.

Playa El Palmar, Playa Las Gatas, Isla Ixtapa, Playa La Ropa, son una de las más representativas del destino. Ixtapa Zihuatanejo se posiciona como dos destinos en uno: Zihuatanejo, pueblo único en México que conserva su mexicanidad y que, de ser una apacible villa de pescadores, se ha convertido en un destino turístico encantador. Ixtapa es un centro turístico planeado por FONATUR en los años 70’s y que alberga hoteles de primera clase.

Ixtapa Zihuatanejo cuenta con su propio micrositio oficial en la plataforma de viajes Tripadvisor, uno de los portales más reconocidos a nivel mundial. Este espacio digital permite a los viajeros explorar todo lo que el destino ofrece: playas, hoteles, restaurantes, actividades y experiencias únicas que hacen de este lugar un paraíso del Pacífico mexicano. La presencia de Ixtapa Zihuatanejo en Tripadvisor fortalece su visibilidad internacional, impulsa la toma de decisiones de viaje y consolida su reputación como un destino auténtico, confiable y lleno de encanto.

Reconocido como el Destino Líder en México al recibir el primer lugar en los World Travel Awards, por tercera ocasión: 2020, 2023 y 2024, un galardón que lo posiciona como un destino de playa líder a nivel mundial y que lo hacen uno de los preferidos en el mercado mexicano e internacional.

Playa La Ropa se posiciona en el lugar número 7 del Top 10 de las mejores playas de México por los Travelers’ Choice Awards 2025 brindado por los usuarios de la plataforma de viajes más grande del mundo, TripAdvisor.

Blue Flag ha certificado las playas El Palmar I, II y III en Ixtapa, así como playa La Madera I, La Ropa I y II en Zihuatanejo; colocándose Ixtapa Zihuatanejo en el cuarto lugar nacional en número de playas certificadas, con un total de seis playas, y en el segundo lugar en extensión de litoral certificado, con 3 mil 600 kilómetros.

Posicionado en el lugar 5 de los 52 destinos más atractivos para visitar en el 2022 por The New York Times; Ixtapa Zihuatanejo es el único destino mexicano en la lista elegido por ser un destino de conservación natural que brinda impulso a proyectos ambientales en donde los viajeros pueden ser parte de la solución y el cambio.

Ixtapa Zihuatanejo se coloca en el Top 5 de las Mejores Ciudades de México en The World’s Best Awards 2021 de la revista Travel + Leisure reconociéndola como una de las ciudades más asombrosas del mundo. A este reconocimiento se suma el de los hoteles Cala de Mar Resort & Spa y Las Brisas Ixtapa quienes se encuentran en el Top 25 de Hoteles Resort en México.