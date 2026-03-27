Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial
de Michoacán, Hugo Gama Coria, la magistrada Monserrat Pérez Marín y Omar
Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial,
participaron en la sesión extraordinaria de la Comisión para la Coordinación del
Sistema de Justicia Civil y Familiar, en la que se informó que será presentada ante el
Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a artículos transitorios del Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), con el propósito de
modificar la fecha máxima de su aplicación en todo el país a abril de 2030, en lugar de
abril de 2027.
En su calidad de presidenta de la Comisión, la secretaria de gobernación Rosa Icela
Rodríguez manifestó que la propuesta busca que los Poderes Judiciales cuenten con la
infraestructura física y tecnológica necesaria, así como con personal debidamente
capacitado con competencias acordes a los nuevos paradigmas del sistema, a fin de
garantizar un acceso a la justicia sencillo y permanente para todas las personas.
Asimismo, exhortó a continuar con los trabajos de implementación del CNPCyF
mediante una estrategia que permita aprovechar al máximo sus beneficios. Subrayó la
importancia de fortalecer la oralidad en los procesos, privilegiar audiencias
presenciales, públicas y transparentes, así como simplificar los trámites mediante el
uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar servicios de justicia las 24
horas del día, los 365 días del año, en todo el país.
En la reunión, que se realizó de manera virtual, también participaron Esthela Damián
Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; los presidentes de las comisiones de
seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el senador Javier
Corral y el legislador Julio César Moreno; representantes del Poder Judicial de la
Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas; así como la
diputada del Congreso de Michoacán, Anabet Franco Carrizales.
Posteriormente, en declaraciones por separado, el magistrado presidente Hugo Gama
Coria señaló que el Poder Judicial de Michoacán continuará avanzando en la ruta que
ya tenía trazada para la implementación del CNPCyF, con énfasis en la capacitación
constante del personal y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
Destacó que, como muestra de estos avances, se mantiene firme el compromiso de
que durante el presente año entre en operación el primer juzgado digital en la entidad,
lo que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía mediante herramientas modernas,
accesibles y eficientes.