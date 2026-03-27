Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial

de Michoacán, Hugo Gama Coria, la magistrada Monserrat Pérez Marín y Omar

Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial,

participaron en la sesión extraordinaria de la Comisión para la Coordinación del

Sistema de Justicia Civil y Familiar, en la que se informó que será presentada ante el

Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a artículos transitorios del Código

Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), con el propósito de

modificar la fecha máxima de su aplicación en todo el país a abril de 2030, en lugar de

abril de 2027.

En su calidad de presidenta de la Comisión, la secretaria de gobernación Rosa Icela

Rodríguez manifestó que la propuesta busca que los Poderes Judiciales cuenten con la

infraestructura física y tecnológica necesaria, así como con personal debidamente

capacitado con competencias acordes a los nuevos paradigmas del sistema, a fin de

garantizar un acceso a la justicia sencillo y permanente para todas las personas.

Asimismo, exhortó a continuar con los trabajos de implementación del CNPCyF

mediante una estrategia que permita aprovechar al máximo sus beneficios. Subrayó la

importancia de fortalecer la oralidad en los procesos, privilegiar audiencias

presenciales, públicas y transparentes, así como simplificar los trámites mediante el

uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar servicios de justicia las 24

horas del día, los 365 días del año, en todo el país.

En la reunión, que se realizó de manera virtual, también participaron Esthela Damián

Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; los presidentes de las comisiones de

seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el senador Javier

Corral y el legislador Julio César Moreno; representantes del Poder Judicial de la

Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas; así como la

diputada del Congreso de Michoacán, Anabet Franco Carrizales.

Posteriormente, en declaraciones por separado, el magistrado presidente Hugo Gama

Coria señaló que el Poder Judicial de Michoacán continuará avanzando en la ruta que

ya tenía trazada para la implementación del CNPCyF, con énfasis en la capacitación

constante del personal y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

Destacó que, como muestra de estos avances, se mantiene firme el compromiso de

que durante el presente año entre en operación el primer juzgado digital en la entidad,

lo que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía mediante herramientas modernas,

accesibles y eficientes.