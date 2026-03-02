Morelia, Michoacán; 02 de marzo de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), recuerda a la ciudadanía que el próximo 31 de marzo vence el plazo para regularizar los anuncios publicitarios correspondientes al ejercicio 2026.

La dependencia encabezada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, invita a propietarios de establecimientos comerciales, empresas y particulares que cuenten con anuncios publicitarios, a realizar su trámite en tiempo y forma.

Lo anterior con el objetivo de evitar multas o recargos, así como garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de imagen urbana y ordenamiento territorial.

Las y los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Sedum, ubicadas dentro del Centro Administrativo de Morelia (CAM) en Eduardo Ruiz #570 colonia centro, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, donde recibirán orientación y acompañamiento para llevar a cabo su proceso de regularización.

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reafirma su compromiso de mantener una ciudad ordenada y con una imagen urbana adecuada, por lo que exhorta a la población a cumplir con esta disposición dentro del plazo establecido.