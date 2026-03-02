Taretan, Mich.- lunes 2 de marzo de 2026.- Un fuerte accidente registrado la mañana de este lunes sobre la autopista Siglo XXI dejó como saldo cinco elementos de la Guardia Civil heridos, luego de que la patrulla en la que viajaban se impactara de frente contra una camioneta particular.

El percance fue en el tramo Uruapan-Nueva Italia, a la altura del kilómetro 117, en las inmediaciones de la desviación a El Tejabán. Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia tras presenciar la magnitud del choque.

Paramédicos de Ambumed acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los oficiales lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Uruapan para su valoración médica.

La circulación fue parcialmente restringida mientras personal de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, realizaba las diligencias correspondientes y el peritaje para determinar las causas del accidente.