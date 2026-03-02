Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026.- El próximo 18 de abril será inaugurado el teleférico de Uruapan, una obra en la que el Gobierno estatal invierte 3 mil 200 millones de pesos sin generar deuda pública y que beneficiará a más de 118 mil habitantes, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que después de décadas de desorden urbano y de abandono al transporte digno, se pondrá en marcha este sistema de transporte ágil y seguro, cuyo trayecto de 8.4 kilómetros podrá recorrerse en aproximadamente 30 minutos.

Refirió que de manera complementaria al teleférico, se invirtieron 130 millones de pesos en la rehabilitación de ocho calles, ocho cruces seguros, un skatepark, sendero seguro, espacio cultural, unidad deportiva, comedor comunitario y un espacio de recreación.

Ramírez Bedolla explicó que para acceder al teleférico, una semana antes de la inauguración se pondrán a la venta las tarjetas de prepago para los usuarios, las cuales estarán disponibles en tiendas de conveniencia y en las estaciones. Mientras que para las personas con discapacidad, el servicio será gratuito.

En tanto Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, indicó que la obra comprende una superficie de construcción de 8.4 kilómetros, seis estaciones, 48 torres y 91 cabinas.

Manifestó que para el 8 de marzo se realizará una supervisión para la certificación europea TÜV, con lo cual se acreditará la seguridad de su operación.

Refirió que de manera directa con el teleférico se beneficiarán ocho mil unidades económicas, 92 instituciones educativas y 76 centros culturales y deportivos.