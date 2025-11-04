Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2025.- Convencido de que el arte es una poderosa herramienta para fortalecer el tejido social, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) promueve diversas acciones que impulsan el talento local y acercan propuestas escénicas de gran calidad al público.

En esta ocasión, SeCultura Morelia apoya la difusión de la ópera “La Flauta Mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart, a cargo de “A Viva Voz, Laboratorio Escénico”, agrupación moreliana que presentará este clásico el 13 y 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Stella Inda.

En conferencia de prensa, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este tipo de colaboraciones fortalecen el compromiso del Gobierno de Morelia con la comunidad artística, al tiempo que se fomenta el disfrute de las artes escénicas entre todos los sectores de la población y se apoya a talentos emergentes.

Tras agradecer el apoyo de la Secretaría de Cultura, el promotor del evento, Salvador Ginori Lozano, detalló que se trata de una iniciativa de jóvenes de la Facultad Popular de Bellas Artes que, de manera independiente, buscan mostrar a la ciudadanía que hay calidad y talento en las nuevas generaciones de artistas locales.

A su vez, el director de orquesta, Marcos Franco Faccio, señaló que las y los interesados pueden adquirir sus boletos comunicándose al WhatsApp 44 36 93 56 99. La cuota de recuperación es de 250 pesos, con descuentos para personas adultas mayores y estudiantes.

“A Viva Voz, Laboratorio Escénico” es un proyecto vocal emergente que busca generar propuestas escénicas innovadoras y multidisciplinarias, en colaboración con diversos artistas y profesionales de la música.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de consolidar una cultura de paz y garantizar el acceso a la cultura para todas y todos, en seguimiento al nombramiento otorgado como Ciudad Creativa de la Música por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).