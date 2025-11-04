Tacámbaro, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- “Es muy importante conocer todas las opciones antes de decidir qué estudiar, porque de eso depende nuestro futuro”, compartió Elizabeth Aguilar, estudiante del Cecytem 35 de este municipio durante su visita a la ExpoUnis 2025, que este martes reunió a cerca de mil estudiantes de bachillerato en Tacámbaro.

Con entusiasmo y curiosidad, estudiantes del Cecytem, Telebachillerato, Colegio de Bachilleres e instituciones incorporadas recorrieron los módulos instalados por más de 40 universidades y centros de educación superior, que ofrecieron información sobre su oferta académica, becas, procesos de admisión y oportunidades de movilidad nacional e internacional.

Tacámbaro se convirtió en la séptima sede de las 13 que contempla la gira ExpoUnis 2025, impulsada por el Gobierno de Michoacán a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), con el propósito de acercar la educación superior a todas las regiones del estado.

Durante el evento, orientadores y docentes coincidieron en que este tipo de espacios permiten a las y los jóvenes ampliar su panorama vocacional y descubrir nuevas áreas de conocimiento que pueden transformar su desarrollo personal y profesional.

Las próximas sedes de la ExpoUnis serán en Zacapu, el próximo viernes 7; Los Reyes el martes 11; y el 14, en Uruapan, llevando el mensaje de que informarse es el primer paso para construir un futuro con propósito, y reforzando el compromiso del Iemsysem con la educación y la juventud michoacana.