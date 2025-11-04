Apatzingán, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- Resultado del esquema preventivo Operación Apatzingán, los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en distintos hechos a dos hombres, casi un kilogramo de droga y un arma de fuego.

En un primer suceso ocurrido en la localidad de Cenobio Moreno de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano detuvieron a una persona del sexo masculino en posesión de una escopeta, 11 cartuchos útiles y un envoltorio con 990 gramos de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina.

En otro hecho en esta misma comunidad, fue asegurado un hombre al que le fue decomisada una dosis del mencionado enervante; por ello, los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con lo asegurado.

La SSP y la sinergia operativa establecida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan para garantizar el orden público en Michoacán. Cualquier ilícito puede denunciare en las líneas de emergencias 911, o bien al 089 denuncia anónima.