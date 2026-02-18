En enlace a la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Miércoles de Vivienda, desde Guadalupe, Zacatecas, el director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza; la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el gobernador David Monreal Ávila, entregaron 45 viviendas del Bienestar, ubicadas en el fraccionamiento INFONAVIT Ojo de Agua.

El ingeniero Romero Oropeza destacó que a 10 meses de que la Presidenta colocara la primera piedra en este

fraccionamiento, donde se construyen 208 viviendas, ya se colocaron 154. Esta es la primera entrega que se lleva a cabo en la entidad, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas a nivel nacional por parte del INFONAVIT para derechohabientes que ganan entre

1 y 2 salarios mínimos.

Señaló que en Zacatecas ya se inició con la construcción de 4 conjuntos que representan más de 3 mil viviendas en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Agregó que la meta para el estado se incrementó a 14 mil viviendas por parte del INFONAVIT lo que significa una inversión de más de 8 mil 400 millones de pesos a lo largo de la administración.

Posteriormente, durante el evento de entrega de viviendas, informó que de los 4 millones 856 mil créditos que

eran impagables y fueron reestructurados a nivel nacional, mediante el programa INFONAVIT Solución Integral, 32 mil 800 corresponden a familias de Zacatecas. Explicó que el programa contempla otorgar quitas por el total

del adeudo del crédito o una reestructuración con reducción de la tasa de interés, lo que permite que, ahora los acreditados puedan pagar y hacerse de su casa con tranquilidad.

Anunció que, por instrucciones de la Presidenta, se avanza en la entrega gratuita de cancelaciones de hipoteca

y, a la fecha, ya se han liberado 1 mil hipotecas en el estado, dando seguridad y certeza a las familias.

En su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, dijo que la meta del programa en el estado es

construir 26 mil viviendas, lo que representará una inversión aproximada de 15 mil 600 millones de pesos y la generación de 78 mil empleos directos y 117 mil empleos indirectos.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila, señaló que este es el proyecto más ambicioso en materia de vivienda en la historia del estado. Afirmó que representa verdadera justicia social, al garantizar vivienda digna para quienes menos tienen, y agradeció a la Presidenta su implementación.