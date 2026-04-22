Morelia, Michoacán, 22 de abril 2026.- Los gobiernos “deben asumir su responsabilidad de atención a la salud mental como un tema primario; basta de esperar a que sucedan hechos dramáticos o estar en crisis para actuar, tal y como ocurrió el pasado lunes en Teotihuacan”, sentenció Toño Carreño Sosa.

A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, fijó postura en tribuna, para reprochar “la irrupción de la paz en uno de los símbolos más grandes de nuestra historia, que cobró una vida y varias personas resultaron heridas. Parte de la responsabilidad es la indiferencia institucional”.

La salud mental y la emocional, añadió Toño Carreño , “son parte de la seguridad pública, la justicia social y son responsabilidad del Estado”. Por ello, en conjunto con la diputada Grecia Aguilar Mercado, levantan la voz con sentido de urgencia y presentaron una iniciativa integral para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia de salud mental.

El legislador añadió que es impostergable actuar; “tenemos que prevenir antes que lamentar, tenemos que detectar antes que reaccionar y tenemos que acompañar antes que castigar”.

En su intervención, explicó que la propuesta establece tres ejes fundamentales: prevención y detección temprana en escuelas; coordinación efectiva entre salud y educación, y, participación comunitaria y corresponsabilidad social.

Desde la Bancada Naranja se estableció que dicha iniciativa descarta la burocracia innecesaria sin generar nuevas cargas presupuestales inmediatas. Optimiza lo que ya existe, ordena esfuerzos y orienta recursos hacia donde más se necesitan.

“No esperemos otra tragedia, otro caso viral u otra familia rota para legislar.

Si protegemos la salud emocional de nuestra niñez, protegemos su futuro, a nuestras comunidades y fortalecemos la paz social. Desde esta tribuna lo digo con convicción: gobernar también es prevenir. Legislar también es cuidar. Y escuchar también es salvar vidas”.