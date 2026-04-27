Morelia, Michoacán; 27 de abril de 2026.- El equipo de Paranatación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (Imcufide) cerró con gran éxito su participación en la Primera Etapa del Circuito Mexicano de Paranatación 2026, al conquistar un total de 48 medallas: 18 de oro, 17 de plata y 13 de bronce.

Durante tres intensos días de competencia, la alberca “Aquiles Serdán” del Centro Deportivo “Ejército de la Revolución” (CDER) fue el escenario donde las y los atletas demostraron su talento, disciplina y espíritu competitivo, consolidándose como una de las delegaciones más destacadas del certamen.

La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrendó su impulso al deporte adaptado, respaldando la participación del equipo en este evento organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con el Comité Paralímpico Mexicano (Copame).

En esta etapa el representativo de Imcufide se consolidó como la base de la selección estatal, al aportar 22 de los 31 nadadores, reafirmando su liderazgo en la disciplina a nivel estatal.

“Estamos muy contentos y satisfechos con el desempeño de las y los atletas. Se cumplió el objetivo de mejorar y mantener sus tiempos, lo que nos permite proyectarlos hacia la Selección Mexicana. Confiamos en que al menos cuatro de ellos puedan asistir a la Serie Mundial de Paranatación 2026”, destacó el entrenador Héctor Román Jiménez.

Tras este resultado, las y los nadadores retomarán sus entrenamientos en la alberca “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva Morelos-Indeco, con la mira puesta en la Serie Mundial de Paranatación 2026, a celebrarse en Guadalajara, Jalisco.