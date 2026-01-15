Hidalgo, Mich.- Miércoles 14 de enero de 2026.- Un hombre fue agredido a balazos y, así malherido, abordó su bicicleta para trasladarse a un Centro de Salud en Ciudad Hidalgo; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones unos rescatistas lo canalizaron al Hospital Regional, donde minutos después falleció. Autoridades policiales informaron que un vecino de la víctima está presuntamente involucrado en el homicidio.

El hecho de violencia se registró durante la mañana de este miércoles en un domicilio localizado en la calle Allende. Algunas personas reportaron detonaciones de arma de fuego en la citada dirección y solicitaron ayuda para un masculino baleado.

Al acudir al sitio, los oficiales fueron enterados por la madre del ofendido que su hijo, identificado como Ricardo, de 39 años de edad, había sido herido por impactos de arma de fuego y se trasladó por sus propios medios hasta el Centro de Salud.

Asimismo, señaló que al parecer el agresor es un vecino apodado “El Wicho”, quien se dio a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen color blanco. Los uniformados revisaron la zona, pero no hallaron al sospechoso.

Posteriormente, unos doctores notificaron a los familiares que su ser querido había fallecido en el Hospital Regional. La Fiscalía General del Estado fue alertada de la situación y sus elementos iniciaron las investigaciones correspondientes, luego trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.