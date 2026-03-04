Uruapan, Mich.- 04 de marzo de 2026.- La mañana de este miércoles, por motivos desconocidos una mujer presuntamente intentó quemar un vehículo en pleno Centro de la ciudad y fue detenida por elementos policiacos; vecinos lograron sofocar las llamas.

Sobre el caso se pudo conocer que alrededor de las 09:30 horas se reportó el incendio de un vehículo Nissan, March, color rojo, que estaba estacionado sobre la calle Pino Suárez, casi esquina con Juan Ayala, por fuera de una escuela primaria, situación que alertó a los vecinos, quienes momentos después lograron sofocar las llamas con extintores.

También arribaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan, mismos que realizaron trabajos preventivos para evitar que el fuego se reavivara.

En el lugar elementos de la Policía Municipal detuvieron a una mujer señalada de prenderle fuego a la unidad, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad competente sin que se revelara su identidad.