Morelia, Mich.- Miércoles 04 de marzo de 2026.- Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) rescataron a un hombre que estaba dentro de un río de aguas negras, el cual fluye desde la avenida Madero Poniente hacia la avenida Michoacán, en Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El hecho se registró la mañana de este miércoles a un costado de la calle Mintzita, a la altura de las colonias Las Flores y Bocanegra. Fueron algunos vecinos quienes detectaron al sujeto en el referido caudal y avisaron al número de emergencias 911.

Los vulcanos estatales se presentaron en la mencionada dirección, auxiliaron al masculino y posteriormente unos paramédicos lo canalizaron al Hospital Civil para su valoración médica.

La identidad del paciente no fue revelada por los policías. Tampoco se esclareció si el susodicho cayó accidentalmente al referido río o él mismo se arrojó. De manera extraoficial trascendió que posiblemente el ciudadano estaba bajo el influjo de alguna sustancia.