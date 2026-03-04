Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, destacó que el teleférico de Uruapan representa un avance importante hacia una movilidad más segura y con perspectiva de género, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos en sus traslados diarios.

La secretaria señaló que ellas son las principales usuarias del transporte público al realizar múltiples trayectos vinculados al trabajo, estudio y labores de cuidado; por ello, contar con un sistema moderno y ordenado impacta directamente en su bienestar y autonomía.

“Cuando hablamos de movilidad, hablamos del derecho a transitar sin miedo. Infraestructura como el teleférico reduce tiempos de traslado, evita zonas de riesgo y ofrece condiciones más seguras para mujeres, niñas y adolescentes”, afirmó.

Anguiano González subrayó que este tipo de proyectos responden a una visión de desarrollo urbano que reconoce las desigualdades que viven las mujeres en el espacio público y avanza hacia ciudades más accesibles, iluminadas y con entornos de cuidado.

Asimismo, destacó que el beneficio es colectivo, ya que el teleférico mejora la conectividad, impulsa la economía local y garantiza un transporte incluyente, particularmente para personas con discapacidad, quienes tendrán acceso gratuito al servicio.

Finalmente, la secretaria reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para impulsar infraestructura de movilidad sin generar deuda pública, al señalar que “invertir en transporte público digno es invertir en igualdad, seguridad y calidad de vida para toda la población”.