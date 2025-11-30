Pátzcuaro, Michoacán a 29 de noviembre de 2025.- Al inaugurar el Primer Encuentro de Liderazgos de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en Michoacán “Gertrudis Bocanegra”, el ombudsperson, Josué Mejía Pineda, aseguró que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) mantendrá una postura activa y de acompañamiento directo a las víctimas de vulneraciones en la entidad.

El evento se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, en el Antiguo Colegio Jesuita de esta ciudad, donde se congregaron decenas de destacadas líderes y activistas, que forman parte del Colectivo Todos y Todas por los Derechos Humanos en Michoacán (TODEHUMI), encabezado por Cristina Cortés Carrillo.

Participaron los legisladores de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos en el Congreso local, Xóchitl Ruiz y Conrado Paz, presidenta e integrante, respectivamente; el subsecretario de Derechos Humanos y Población de Michoacán, Ignacio Pedraza Barrera; el presidente del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Julio Arreola; así como colaboradores de distintas áreas de la CEDH, incluidos los encargados de las visitadurías regionales.

En su discurso central, Josué Mejía respondió afirmativamente a una serie de peticiones que TODEHUMI hizo entensivas a través de Cristina Cortés: se institucionalizará la realización anual del Encuentro de Liderazgos de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en Michoacán, de manera itinerante, por las distintas regiones del estado; se propiciará la vinculación entre las activistas y los encargados de las visitadurías regionales; se extenderá el mecanismo de monitoreo estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad en los municipios; y, la CEDH participará en mesas de diálogo con defensoras de DDHH, autoridades del gobierno estatal y legisladores.

Durante su intervención fue enfático al trazar la nueva filosofía de la CEDH: el defensor o defensora de derechos humanos debe tener un sentido común que evite la “burocratización de procesos” y el alargamiento de resoluciones.

“Una defensora y un defensor de derechos humanos sale a la calle, defiende, alza la voz, escucha, y no se retira de las víctimas hasta que no exista una solución a un problema,” añadió, para luego recordar que instruyó de manera muy puntual a su equipo a conducirse de esta manera, buscando reducir la brecha entre la institución y las comunidades más afectadas por la violencia, la discriminación y la falta de acceso a la justicia.

El ombudsperson retomó que en el paquete presupuestal enviado por el Ejecutivo al Congreso local para el ejercicio 2026, la Comisión obtuvo un aumento del 17% en su asignación, lo que representa alrededor de 19 millones de pesos adicionales.

“Yo creo firmemente que una política pública sin presupuesto es mera demagogia,” afirmó, agradeciendo al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y, al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, por el apoyo. Indicó que este incremento es fundamental para concretar su visión transformadora de la CEDH.

Además, adelantó, en coordinación con los diputados Xóchitl Ruiz y Conrado Paz, el organismo iniciará una serie de parlamentos abiertos en 2026 para realizar una “transformación legislativa” urgente, actualizando la política de derechos humanos en el estado con una visión transversal.

En colaboración con el diputado Conrado, la Comisión trabajará en un proyecto de justicia restaurativa para Uruapan, con el ánimo de que la CEDH sea un “ente de pacificación” y aborde la seguridad desde una perspectiva más allá de la violencia.

El presidente se comprometió a corregir omisiones históricas dentro de la propia CEDH en materia de inclusión y discapacidad.

Mejía Pineda concluyó ratificando el papel de las defensoras como el verdadero ejemplo a seguir, siendo ellas quienes “visibilizan voces invisibilizadas”, atienden situaciones de violencia y buscan a sus hijos desaparecidos, constituyendo el único camino para la defensa de los derechos en Michoacán.

El subsecretario de Derechos Humanos y Población de Michoacán, Ignacio Pedraza resaltó la “apertura total y la mejor de las disposiciones” del gobierno estatal para establecer diálogos con la CEDH y la sociedad civil que permitan concretar una Agenda Estatal en la materia.

Se refirió a la labor de las mujeres defensoras de los derechos humanos: “Es de reconocerles a ustedes el gran trabajo que están realizando en las calles, en las colonias, en los barrios, en las comunidades. Es una labor altruista, desinteresada, y que lo que busca es el bien común de todos”.

Hizo un llamado a la corresponsabilidad e instó a la ciudadanía a exigir a las autoridades el cumplimiento de su trabajo en la defensa de la dignidad humana. Aseguró que la oficina de Derechos Humanos y Población mantiene una política de “puertas abiertas” y que, mediante la coordinación constante con todos los sectores, se podrá construir un Michoacán con un mejor panorama social.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Xóchitl Ruiz, habló sobre el cambio positivo que visualiza en la defensa de los derechos humanos desde la llegada de Josué Mejía al frente de la CEDH, felicitándolo por su trabajo y labor diaria.

Luego, opinó que los derechos humanos no son exclusivos de Morelia, sino “para todo el estado”, por lo que la Comisión debe tener presencia en todo el territorio michoacano.

A su vez, resaltó el sacrificio personal de las mujeres defensoras -que dedican tiempo y dinero – y subrayó que el acompañamiento a las víctimas es fundamental para lograr los objetivos de justicia. Agradeció a los visitadores de la CEDH, señalando que son el primer contacto y su compromiso diario es vital para que “nadie se sienta aislado de defender lo que se tiene derecho”.

Cristina Cortés Carrillo, activista y representante de TODEHUMI, contextualizó la importancia del encuentro celebrado, al recordar que el 29 de noviembre es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, establecido para sensibilizar y denunciar las dificultades específicas que enfrentan.

Contextualizó que la convocatoria para este Primer Encuentro fue presentada a Josué Mejía Pineda en septiembre de 2025, y obtuvo una respuesta afirmativa inmediata.

El evento reunió a decenas de mujeres defensoras de aproximadamente 16 municipios y tiene el objetivo de crear un espacio de encuentro, articulación y fortalecimiento para impulsar una red estatal sólida. El lema del encuentro, construido colectivamente, se centra en tres pilares: identidad, fuerza y unidad.

Ilustró la efectividad de la acción conjunta mencionando el caso de una escuela primaria en El Porvenir, donde la intervención de la CEDH y la “talacha todo terreno” de las defensoras lograron, después de tres meses, asegurar un maestro provisional y garantizar el derecho a la educación de los niños.

Finalizó señalando que la protección de las defensoras debe ser asumida como una tarea colectiva y una responsabilidad social amplia, que va más allá de la seguridad física para incluir la protección en la salud, en los presupuestos justos y en un desarrollo digno.