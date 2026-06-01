Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, celebró la clasificación internacional obtenida por la Compañía de Danza Urbana de Spot Morelia, luego de su destacada participación en la competencia nacional Summer Adventure, realizada este fin de semana en Zapopan, Jalisco, donde obtuvo un primer lugar, un segundo lugar y dos terceros lugares que le otorgaron su pase a Brasil.

La agrupación representó a Morelia en cuatro categorías de hip hop dentro de una de las competencias nacionales más importantes de danza urbana, enfrentando a equipos de distintos estados del país y logrando una destacada actuación que le permitió avanzar a la etapa internacional.

En la categoría Hip Hop Senior Mixto, integrada por adolescentes, el equipo obtuvo el primer lugar nacional. Asimismo, consiguieron un tercer lugar en Hip Hop Senior Femenil, un segundo lugar en Hip Hop Open Novatos y un tercer lugar en Hip Hop Open Élite Femenil.

Este logro representa la segunda clasificación internacional consecutiva para la compañía, luego de que en la edición anterior de 2025 obtuviera su pase a Colombia, consolidando una trayectoria de crecimiento y competitividad para las juventudes que forman parte de este proyecto artístico.

“La constancia, la disciplina y el trabajo en equipo permiten que las y los jóvenes descubran hasta dónde pueden llegar cuando cuentan con espacios para desarrollar su talento”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

La Compañía de Danza Urbana forma parte de las actividades que ofrecen los centros Spot Morelia, espacios impulsados por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, donde adolescentes y jóvenes acceden de manera gratuita a talleres artísticos, deportivos, culturales y formativos orientados a fortalecer sus habilidades y proyectos de vida.

Más allá de los resultados obtenidos, la participación en este tipo de competencias permite a las juventudes desarrollar disciplina, confianza, trabajo colaborativo y capacidad de enfrentar retos, habilidades que trascienden el escenario y contribuyen a su desarrollo personal.

Con este nuevo pase internacional rumbo a Brasil, las y los integrantes de Spot Morelia continúan proyectando el talento juvenil moreliano en escenarios de alcance internacional, demostrando que el arte y la cultura también abren oportunidades para cambiar vidas.