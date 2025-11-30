El Instituto Nacional Electoral (INE) inauguró el stand de la 39 Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025, en la que la ciudadanía podrá acceder al acervo editorial del Instituto, con el que se busca fortalecer la democracia.

En el marco de la inauguración del stand, la Consejera Norma Irene De La Cruz Magaña, leyó un mensaje de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, en el que informó que para esta edición de la FIL, el INE presentará 16 nuevas obras editoriales con las que se promueve una reflexión rigurosa sobre los ejes que sostienen la convivencia democrática del país.

“El INE tiene el deber sustantivo de coadyuvar al fortalecimiento del régimen democrático a través de la educación cívica y la promoción de la cultura política, para lo cual, genera los insumos necesarios para sumar en la calidad del debate público en México”, señaló la Consejera Presidenta.

Por ello, dijo, los textos no sólo se dirigen a la academia, al funcionariado público, a la estructura de los partidos políticos, sino con igual importancia a la ciudadanía en general y, sobre todo, a las nuevas generaciones.

Taddei Zavala recordó en su mensaje, que dentro del catálogo del INE las personas lectoras encontrarán publicaciones con un análisis profundo sobre la evolución de los sistemas electorales y de partido, así como estudios sobre la legalidad y el estado de derecho; no obstante, agregó, también “se priorizan temas de urgente relevancia social, como son los derechos humanos, la igualdad sustantiva y de manera muy enfática, la paridad de género y el combate frontal a la violencia política contra las mujeres en razón de género. “Documentar estos fenómenos es el primer paso para erradicarlos y construir una sociedad más justa”, afirmó.

Construcción de la ciudadanía fortalece la democracia

Luego del tradicional corte de listón, la Consejera Carla Humphrey lanzó un llamado a las y los ciudadanos a apropiarse del acervo bibliográfico del INE que se pone a su disposición, ya que son un elemento clave en el trabajo que se realiza desde el Instituto en la construcción de una ciudadanía crítica que fortalezca la democracia.

“La Feria Internacional del Libro es un espacio que el INE construye año con año para difundir algo que nos parece vital en la democracia, la palabra, los libros, el conocimiento, difundir en qué estamos, cuáles son los retos que tenemos enfrente, cómo las y los jóvenes se acercan a la democracia y cómo ejercen sus derechos; porque si no tenemos una ciudadanía crítica que cuestione las cosas, que cuestione la democracia, nos quedamos sin el principal actor”, abundó.

Enseguida, el Consejero Jorge Montaño destacó la importancia del trabajo de educación cívica que realiza el INE de forma permanente con el objetivo de generar, desde temprana edad, una ciudadanía crítica e informada, para lo cual el acervo bibliográfico de la autoridad electoral es fundamental.

“El INE no sólo hace elecciones, que la gente no sólo nos vea como quienes entregan las credenciales de elector. El INE es diverso, porque cuando no hay procesos electorales no deja de trabajar, pues de manera permanente vigila que la educación cívica se lleve a cabo y para ello tenemos muchas obras que durante estos días habrán de presentarse”, estableció.

En su intervención, la Consejera Norma De La Cruz dejó en claro que el stand es de la ciudadanía, ya que es a las y los mexicanos a los que está dirigida la edición editorial.

“Los invitamos a que se apropien de esta feria, se apropien de este stand, porque el INE es de nosotras, es de todos y sus publicaciones son de ustedes”, recalcó.

En la inauguración también estuvieron presentes la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino, la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Iliana Hernández, así como el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobián.