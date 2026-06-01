Puruándiro, Michoacán, 31 de mayo de 2026.- Militantes, simpatizantes y fundadores del PRD Michoacán en la región de Puruándiro se reunieron este domingo para conmemorar el 37 aniversario del partido, en un encuentro que tuvo como propósito refrendar los lazos de unidad, fortalecer la organización interna y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Durante la reunión se destacó la vigencia de los principios que dieron origen al movimiento democrático que dio vida al Partido de la Revolución Democrática.

En presencia de fundadoras y fundadores del partido, la secretaria general del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, recordó los momentos que marcaron el surgimiento de esta fuerza política y llamó a mantener viva su esencia. “El PRD nació de la lucha por las libertades, la democracia y la participación ciudadana. Treinta y siete años después, esos ideales siguen vigentes porque la justicia social y la defensa de los derechos no son causas del pasado, son tareas permanentes del presente”, expresó. Asimismo, afirmó que “la historia de este partido está escrita por mujeres y hombres que nunca se rindieron ante la adversidad y que siguen siendo ejemplo para las nuevas generaciones”.

Por su parte, Armando Hurtado, delegado político del distrito de Puruándiro, convocó a la militancia a continuar fortaleciendo la ruta democratizadora que ha caracterizado al partido desde su fundación. “La democracia se construye todos los días. Hoy más que nunca debemos organizarnos, participar y defender los espacios ciudadanos que costaron décadas de esfuerzo. El PRD sigue siendo una voz necesaria para quienes creen en la pluralidad, la libertad y la justicia”, señaló.

La presidenta del Comité Municipal del PRD en Puruándiro, Guadalupe Contreras, agradeció la asistencia de la militancia y destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía. “Nuestro partido tiene principios claros: democracia, justicia, igualdad y participación. Son valores que nos unen y que deben reflejarse en cada acción que emprendamos. La mejor manera de honrar estos 37 años de historia es seguir trabajando junto a la gente y respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades”, concluyó.