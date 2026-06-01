Morelia, Mich.- Lunes 1 de junio de 2026.- Un accidente vehicular registrado sobre el Libramiento Norte de Morelia dejó una joven mujer lesionada, de acuerdo con fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la mañana de este lunes, en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, a la altura de la colonia Lomas del Tecnológico, cerca del puente que conecta la avenida Guadalupe Victoria con la avenida Torre Nuevo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes ayudaron a la persona herida que viajaba en el referido automotor, el cual es de la marca Renault, color naranja metálico, mismo que terminó destrozado de la parte frontal.

Los rescatistas canalizaron a la fémina a un hospital para su adecuada valoración médica, paciente que responde al nombre de Andrea Josefina, de 21 años de edad. Los oficiales abanderaron el incidente, además realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

RED 113