Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- La presencia de síntomas como la disminución de la fuerza del flujo urinario, sangrado en orina o semen, dolor óseo, pérdida de peso inexplicable o disfunción eréctil, pueden ser indicadores de cáncer de próstata, para garantizar el diagnóstico temprano, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recomienda acudir a revisiones médicas a partir de los 40 años.

Actualmente en el Instituto Michoacano de Oncología, mil 947 usuarios reciben tratamiento gratuito, y en lo que va de 2025 se han sumado 108 nuevos pacientes, quienes además del tratamiento pueden acceder a cirugías, radioterapias y sesiones de quimioterapia de acuerdo a la edad y avance de la enfermedad en el paciente.

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata en México, la SSM hace énfasis en que la patología es completamente curable con tratamiento oportuno, para su diagnóstico es fundamental que el paciente acuda a la unidad de salud para que un médico realice una Exploración Clínica de Próstata, que es un examen físico necesario para evaluar el tamaño y consistencia de la glándula, así como una Prueba de Antígeno Prostático Específico, que se realiza mediante una muestra de sangre.

Quienes deben realizarse estos estudios son principalmente aquellos considerados con mayor riesgo a desarrollar cáncer de próstata, por contar con antecedentes familiares, consumir tabaco y alcohol en exceso, o cuentan con sobrepeso u obesidad.

Para reducir el riesgo es importante hacer ejercicio de manera regular, comer saludable, evitar consumo de tabaco y alcohol, autoexplorarse y acudir a revisión médica constante en su centro de salud más cercano, la SSM cuenta con 364 en todo el estado.