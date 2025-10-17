Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló y tomó protesta a los integrantes del Comité Promotor de Inversiones de Michoacán, quienes aprobaron firmar y enviar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un pronunciamiento para mostrar respaldo del sector productivo y empresarial a su política económica y a las negociaciones que vendrán del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

Explicó que también servirá para reiterar su apoyo al Plan México, impulsado por la mandataria federal a fin de fortalecer el mercado interno, el salario, las inversiones públicas y privadas, y aumentar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional para disminuir las importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial.

Así como manifestar su respaldo al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, que en la entidad estará ubicado en el municipio de Zinapécuaro y solicitar que se facilite la conexión con el servicio de gas natural para este parque industrial; así como la construcción de la autopista Uruapan-Zamora, fundamental para el progreso del estado al beneficiar, junto con Lázaro Cárdenas, a las tres ciudades económicamente más importantes, y de la autopista Atizapán-Atlacomulco para mejorar la conectividad con la zona conurbada de Ciudad de México.

Detalló que este documento será un agradecimiento a la mandataria federal por la determinación de ampliar a cuatro carriles la autopista Siglo 21 hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas, de la cual, próximamente se abrirá la circulación hasta Uruapan, mientras continúan los trabajos de construcción hasta Cuatro Caminos y que en breve iniciarán en el tramo Cuatro Caminos-Lázaro Cárdenas.

Ramírez Bedolla anunció que la autopista Toluca-Zihuatanejo se entroncará en un punto estratégico con la autopista Siglo 21, lo que será una importante fuente de comunicación para Michoacán.

El gobernador destacó la relevancia del Comité Promotor de Inversiones al señalar que, a un año del gobierno de la presidenta, está muy clara la política industrial que llevará a cabo, con un diálogo claro y permanente, y una postura serena y firme, especialmente con el principal socio comercial del país, lo cual demuestra el grado de integración de las cadenas productivas de México.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, aportó que el propósito del comité es fomentar la inversión con relación al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, contar con un espacio de diálogo directo con el Gobierno federal y ayudar a facilitar los trámites para la instalación de empresas.

Participaron el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía Federal, Carlos Candelaria López; el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández; así como representantes del sector empresarial, quienes manifestaron su respaldo al gobernador al observar una integración y coordinación con el Gobierno federal para atraer nuevas inversiones al estado.