Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2025.- El talento, ingenio y colorido de las catrinas se disfrutarán en Capula dentro de la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina 2025, evento que celebra este año su 15 aniversario.

Se contará con la participación de más de 50 artesanas y artesanos en esta edición, la cual también contempla un programa artístico y cultural, que incluye presentaciones en la plaza principal de la tenencia, así como una rica oferta gastronómica en la que los asistentes podrán disfrutar de opciones como su característico mole.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), señaló que este evento que une a artesanas y artesanos se ha logrado posicionar a través de los años con los diseños de las catrinas, que van desde danzantes, personajes de la televisión, hasta diversos oficios que son parte esencial de la sociedad.

“Este 15 aniversario de la feria es un evento muy importante para la administración estatal, el cual anunciamos a nivel nacional desde la Sectur México para visibilizar y reforzar el trabajo de las y los artesanos, buscando que sus productos conserven su identidad. Un claro ejemplo de este respaldo es la declaratoria de Indicación Geográfica otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)”, comentó Monroy García.

El director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, destacó la relevancia de la edición 13 del concurso artesanal, que se realiza dentro de las actividades de la feria, y que espera la participación de más de 100 obras de al menos 50 personas artesanas, a las que se les entregarán 25 premios por un monto de 90 mil pesos.

La inauguración será este domingo 19 de octubre a las 11:00 horas con un desfile, para posteriormente dar paso al evento protocolario en la plaza principal a las 12:30 horas.