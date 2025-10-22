Morelia, Michoacán, 22 de octubre del 2025.- Durante el operativo Blindaje Morelia, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a una mujer en portación 35 envoltorios que contenían sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

La detención de la mujer de 21 años, se efectuó durante patrullajes de la Guardia Civil junto al Ejército Mexicano sobre la avenida Río Grande, donde encontraron a la joven deambulando sola durante la noche del martes.

Al momento de efectuarle una revisión le decomisaron 35 dosis de metanfetamina, encontradas al interior de su bolso, por lo que fue asegurada y presentada ante la autoridad correspondiente para las diligencias de ley.

A través del Blindaje Morelia se continúa trabajando para garantizar la seguridad y bienestar de la población michoacana. Para reportar cualquier delito es necesario marcar a las líneas 911 o 089.