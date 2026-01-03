Morelia, Michoacán, 3 de enero de 2026.- La administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ejecuta obras de gran relevancia para mejorar la movilidad en la capital michoacana. Destacan el teleférico, los distribuidores viales de Mercado de Abastos y salida a Pátzcuaro, así como los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico, el distribuidor vial de Policía y Tránsito y la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, obras que en conjunto suman alrededor de 6 mil 130 millones de pesos.

El mandatario explicó que, para transformar el transporte en la capital michoacana en un medio digno, moderno y ágil, el Gobierno estatal invierte mil 900 millones de pesos en la construcción del teleférico, el cual permitirá cruzar la ciudad desde el Estadio Morelos al Zoológico de Morelia en un tiempo estimado de 16 minutos.

Mientras que para agilizar el tránsito en las inmediaciones del Mercado de Abastos, se destinan 442 millones de pesos para la construcción del Distribuidor Eréndira, vialidad que contará con 10 carriles.

Además, en la salida a Pátzcuaro también avanza otro de los distribuidores que permitirá mayor flujo al tránsito de alrededor de 79 mil vehículos diarios, donde se invierten 380 millones de pesos.

Ramírez Bedolla refirió que como parte de esta visión de mejorar el tránsito en Morelia, se edifica el Paso Independencia, ubicado en las inmediaciones de Policía y Tránsito, mismo que comprende 350 millones de pesos en su proceso.

Lo que respecta a la zona sur, se ejecuta la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, que consta de 4.1 kilómetros de concreto hidráulico, asignándose 201.9 millones de pesos.

Recordó que en mayo del año pasado, se inauguró el Paso Catrinas, un puente elevado que beneficia a alrededor de 125 mil habitantes del Poniente, obra que consta de 3 mil 200 metros cuadrados de construcción donde se invirtieron 295 millones de pesos.

Explicó que la inversión para los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, asciende a 2 mil 563 millones de pesos, sin generar deuda pública, que suman un total de 51 kilómetros y que beneficiará a más de un millón de habitantes de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón.