Apatzingán, Mich.- 22 de mayo de 2026.- Dos oficiales de la Policía Municipal resultaron heridos tras una agresión armada en el municipio de Apatzingán, lo que derivó en el reforzamiento operativo con personal de los tres niveles de gobierno.

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De acuerdo con los primeros informes el ataque se registró cerca de la medianoche, cuando los patrulleros realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Apatzingán – Acahuato, donde fueron agredidos por un grupo de sujetos fuertemente armados.

Los uniformados repelieron el fuego enemigo y solicitaron apoyo, por lo que de inmediato se desplegaron elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Tras la refriega los atacantes se dieron a la fuga hacia una zona cerril, mientras que dos de los agentes quedaron heridos y fueron auxiliados por sus compañeros, para enseguida ser trasladados a hospitales.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Pública Informó: “La #GuardiaCivil, en coordinación con la Defensamx, mantiene presencia operativa en los municipios de Queréndaro, Zinapécuaro y Apatzingán como parte de las acciones de vigilancia y prevención que se desarrollan en la región”.

“En Apatzingán, derivado de una agresión con disparos de arma de fuego contra personal de la Policía Municipal y Guardia Civil mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el tramo Apatzingán–Acahuato, se desplegó un operativo coordinado en la zona”.

“Dos elementos de la Policía Municipal resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica, donde se reportan estables”.

“La seguridad se encuentra garantizada en estos municipios, donde continúan los recorridos y labores operativas de manera permanente para preservar el orden y brindar tranquilidad a la población”.

AGENCIA RED 113