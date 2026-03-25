Apatzingán, Mich.- 25 de marzo de 2026.- Durante un operativo conjunto, autoridades localizaron e inhabilitaron al menos una decena de cámaras “parasitas”, colocadas en puntos estratégicos del Fraccionamiento La Fuente de Apatzingán.

De acuerdo con fuentes policiales en la movilización participó personal de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes ubicaron los aparatos usados para labores de halconeo en postes de energía eléctrica y telefonía.

La mayoría de las cámaras estaban instaladas sobre la calle Guanajuato del citado asentamiento, localizado frente las instalaciones de la 43 Zona Militar, por lo que fueron retiradas por los uniformados y puestas a disposición de las autoridades competentes.

Es de señalar que este tipo de cámaras son instaladas por células criminales para estar vigilando la movilización de las corporaciones de seguridad, normalmente en puntos cercanos a inmuebles donde tienen presencia o se realizan actividades criminales.

RED 113