Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2026.- Marco Antonio Solís demostró que es profeta en su tierra al abarrotar el Estadio Morelos con 58 mil personas, una cifra histórica para una noche mágica que el Gobierno del Estado regaló a las mamás michoacanas con el Festival Jalo, un concierto con causa social a favor de hijas e hijos de madres autónomas y personas adultas mayores en situación vulnerable.

🎼🎤 ¡El Buki baila y canta así! El gran @MarcoASolis deleitó a 58 mil asistentes en el Estadio Morelos de #Morelia dentro del Festival #JaloPorLasMamás 🎉🎶💐👵🏻 pic.twitter.com/f1FDBEiv5C — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 10, 2026

El cantautor originario de Ario de Rosales salió al escenario en punto de las 21:56 horas. “No puedo olvidarla” fue la primera canción que regaló al público, quien de inmediato lo envolvió con una calurosa bienvenida. Le siguieron “Mi mayor sacrificio” y “Si ya no te vuelvo a ver”.

“Es un honor estar aquí en esta tierra que me vio nacer, gracias de corazón por darse cita a esta invitación, por su apoyo en la carrera de este servidor durante tantos años, 50 añotes nada más. Un abrazo para todas las madrecitas michoacanas”, fueron las primeras palabras que pronunció El Buki a sus “paisanos del alma”.

Éxitos como “Cuando te acuerdes de mí”, “¿A dónde vamos a parar?”, “Si no te hubieras ido”, “Morenita”, “La venia bendita”, “Mi eterno amor secreto” e “Invéntame” no faltaron en su repertorio. Tampoco defraudó a los fans que lo siguen desde “Los Bukis” con melodías que corearon como “Ahora te vas” y “Tu cárcel”.

Por tres horas, el ganador de premios internacionales como el Grammy Latino dejó “trozos de su alma” a los miles de seguidores que se rindieron ante su ídolo en el Estadio Morelos.

Mar Solís fue la encargada de abrir el concierto minutos después de las 21:00 horas agradeciendo al público por hacer posible una noche mágica donde la música unió a miles de personas a favor de una misma causa. La acompañó el artista michoacano Víctor Moran.