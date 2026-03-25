Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Esta temporada de Semana Santa, Tacámbaro reunirá cultura, unión familiar y fe en actividades como la tradicional Procesión del Silencio y distintas representaciones religiosas del 27 de marzo al 5 de abril, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

La directora de Turismo, Erika Alejandra Ávila Ramírez, en representación del presidente municipal de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, señaló que la Semana Santa tiene una gran importancia religiosa, cultural y social, y representa una de las celebraciones más significativas del año para la comunidad.

Asimismo, el regidor de Turismo y Cultura, Ramiro Zepeda Valenzuela, explicó que esta temporada se vive con tradiciones que han pasado de generación en generación en el Pueblo Mágico. “Desde escenificaciones vivientes del Viacrucis, procesiones con imágenes religiosas y hasta el uso de vestimentas tradicionales, todo esto refleja la riqueza cultural y el arraigo histórico de la región”, declaró el funcionario.

Por su parte, la madre María del Carmen Callente Gutiérrez afirmó que esta celebración también une a la comunidad, ya que familias y vecinos colaboran en la organización, lo que fomenta la convivencia y el sentido de pertenencia.

Finalmente, Josefina Orozco Sánchez, integrante del Comité de Pueblos Mágicos, informó que la programación incluye la inauguración del Altar de Dolores el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas en el Hemiciclo a Juárez; la bendición de Ramos y procesión el domingo 29 de marzo a las 11:00 horas; y la Procesión del Silencio a partir de las 19:00 horas el viernes 3 de abril por las principales calles del Pueblo Mágico. La programación completa se puede consultar en la página de Facebook Tacámbaro Pueblo Mágico.