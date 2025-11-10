Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- La ingeniería en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene un liderazgo a nivel nacional e internacional, todos y cada uno de los programas de ingeniería de esta casa de estudios cuentan al día de hoy con una acreditación internacional, señaló el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, durante la ceremonia por el 53 aniversario de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera en la que estuvo presente con la representación de la rectora Yarabí Ávila González.

Lo anterior, dijo, se debe al trabajo que hacen todos los días profesoras, profesores, personal administrativo, manual y de intendencia, somos un gran equipo en la ingeniería de la Universidad.

El funcionario apuntó que esta facultad nació de una necesidad real y de una identidad profunda, tras referir que Michoacán siempre ha tenido una vocación forestal, “somos una de las grandes reservas de biodiversidad del país y líderes en producción maderera y resinas, sin embargo, esta vocación enfrenta amenazas gigantescas, no podemos cerrar los ojos ante la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo”.

Ustedes, añadió, ingenieras e ingenieros en Tecnología de la Madera son la respuesta, son quienes aportan la ciencia para su explotación racional, la tecnología para dar valor agregado y la innovación para crear nuevos materiales y una bioeconomía que sea verdaderamente sostenible.

“Nuestros y nuestras ingenieras industriales darán continuidad a este trabajo que sabemos que es una evolución, los programas evolucionan y a Universidad Michoacana no le ha tenido miedo a esta evolución con la generación de nuevas ofertas educativas que sean pertinentes y que produzcan el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país”, enfatizó.

Ramos Paz puntualizó que la Ingeniería Industrial no es una carrera de nicho, al señalar que es una respuesta estratégica, científica y humanista de la UMSNH a una de las vocaciones de la entidad, “el reto que ahora ustedes tienen es enorme, pero estamos convencidos de la capacidad que se tiene en todos y cada uno de los profesores y profesoras, así como de las y los investigadores quienes seguirán realizando aportaciones en el ámbito de la Ingeniería en Tecnología de la Madera y también de la Ingeniería Industrial”.

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, Sergio Mauricio Escobedo Torres, indicó que hoy se celebran 53 años del nacimiento de una escuela donde su visión era renovar y evolucionar la transformación dentro del sector forestal, a través de profesionales comprometidos con un aprovechamiento sustentable de los productos maderables y no maderables.

Detalló que se vive en un mundo de cambios constantes que obliga a evolucionar, tras señalar que la dependencia no está exenta, por lo que aseguró que la misión de la facultad sigue siendo formar profesionistas comprometidos con su entorno, pero basado en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, al igual que los valores humanos requeridos para atender las necesidades de la sociedad.

En su turno, el profesor, investigador y exdirector de dicha facultad, José Guadalupe Rutiaga, afirmó que se continuará con la vocación de formar profesionistas y personas comprometidas con la justicia, la técnica y la sostenibilidad, “como personal académico, reafirmamos nuestro compromiso con la universidad pública, con programas educativos socialmente responsables y con el derecho de nuestras comunidades a una educación técnica, científica, que respete sus territorios, sus recursos y sus saberes”.

A nombre de la comunidad estudiantil, las alumnas, Viviana Villegas y Haley García Miranda señalaron que quienes se forman en esta dependencia comparten los mismos valores y el mismo objetivo que es ser profesionales íntegros que contribuyan al desarrollo del país.