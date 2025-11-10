Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2025. Con la participación de 1,019 comuneras y comuneros registrados, la comunidad indígena de El Coire, perteneciente al municipio de Aquila, llevó a cabo la consulta para la renovación de su Concejo Comunal correspondiente al periodo 2026–2028, con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en un ejercicio democrático.

La jornada se realizó con base en la convocatoria emitida por la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) del IEM, en coordinación con la Comisión de Enlace de la comunidad. En esta ocasión, la elección se efectuó mediante boletas, a través de las cuales las y los habitantes eligieron de manera libre y directa la planilla de su preferencia para integrar el nuevo Concejo Comunal.

Desde temprana hora, comuneras y comuneros acudieron a registrarse y emitir su voto en un ambiente de tranquilidad, respeto y participación activa. La votación se llevó a cabo de forma ordenada, y el conteo de votos se realizó públicamente, en presencia de las autoridades tradicionales, representantes de la Comisión de Enlace y personal del IEM, quienes supervisaron el cumplimiento de cada etapa del proceso.

Al término del escrutinio, la planilla roja resultó ganadora, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidencia: Salvador López Márquez

Secretaría: Graciela Márquez López

Tesorería y Contraloría: Domingo Contreras Martínez

Obras Públicas: Adoralia Aguilar Ramírez

Justicia y Seguridad: Rosendo Márquez López

Servicios Públicos: Franco Ángel Cruz

DIF/Bienestar: Luz Daría Cruz Ramírez

Educación y Cultura: Dorotea Cabrera Bautista

Turismo y Pesca: Mateo Faustino Arrollo

Salud, Deporte y Juventud: Gladis Elizabeth Tadeo Martínez

Desarrollo Agropecuario: Salvador Ferrer Ríos

Presidencia: Salvador López Márquez

Secretaría: Graciela Márquez López

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ecología: Sonia Hernández Bautista

Durante la jornada estuvieron presentes la consejera electoral Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta de la CEAPI, y las consejeras electorales Claudia Marcela Carreño Mendoza integrante de la misma comisión, quienes supervisaron el desarrollo del ejercicio y destacaron la importancia de fortalecer los procesos de elección comunal en el marco del respeto a los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.