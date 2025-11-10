Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís celebró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia coloque la seguridad y la justicia como uno de sus pilares centrales, al combinar medidas inmediatas de contención con estrategias de largo plazo orientadas a atender las causas estructurales de la violencia, reconstruir el tejido social y fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Fabiola Alanís subrayó que el enfoque de la presidenta Claudia Sheinbaum parte de una convicción clara: no hay paz sin justicia ni justicia sin desarrollo. Por ello, el plan apuesta a invertir en las comunidades, en las juventudes y en la economía local como la base para prevenir que nuevas generaciones caigan en dinámicas de violencia o criminalidad. Además de un amplio despliegue de fuerzas federales y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de seguridad.

“Atender las causas es garantizar oportunidades, educación, empleo y bienestar. Eso es lo que realmente desactiva la violencia y devuelve la esperanza a los pueblos”, señaló la legisladora michoacana.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que contará con mayores recursos, tecnología, capacitación y coordinación con la Guardia Civil estatal. El objetivo —dijo— es consolidar una presencia territorial permanente, especialmente en regiones de alta incidencia delictiva, pero con un enfoque de cercanía, respeto y confianza ciudadana.

Otro de los componentes esenciales es el refuerzo de las áreas de investigación e inteligencia, que permitirá al Estado actuar con mayor eficacia frente a delitos de alto impacto. Con análisis, información y mecanismos de intercambio de datos entre la federación, el estado y los municipios, se podrán anticipar riesgos y fortalecer la procuración de justicia.

Fabiola Alanís también enfatizó el compromiso de la federación y del gobierno estatal para combatir frontalmente la extorsión, uno de los delitos que más afecta a los productores, transportistas y comerciantes michoacanos. Este esfuerzo —explicó— incluirá operativos específicos, fortalecimiento de las denuncias anónimas y coordinación directa con las cámaras empresariales y los sectores agrícolas.

“La extorsión hiere el corazón productivo de Michoacán. Por eso, la presidenta ha instruido un combate decidido, con inteligencia, acción y acompañamiento a las víctimas”, puntualizó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que este nuevo modelo de seguridad no se basa en la confrontación, sino en la reconstrucción de la confianza entre autoridades y sociedad, y en un Estado presente, coordinado y con rostro humano.

“La paz no se impone con miedo, se construye con justicia. Y eso es precisamente lo que propone el Plan Michoacán: un modelo de seguridad que protege, escucha y transforma”, concluyó.