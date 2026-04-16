Infraestructura que habla: el nuevo rostro de la movilidad en Michoacán.

Por Fany Santiago, analista

Las ciudades no solo se construyen con concreto, también con visión. Hoy, en Michoacán, la infraestructura comienza a hablar… y lo hace a través de proyectos que no solo transforman el paisaje, sino también la manera en que las personas viven, se mueven y se conectan.

La inauguración del teleférico en Uruapan la cual se llevará a cabo este próximo sábado en donde en verdad creo que no es solo una obra más; es una señal clara de hacia dónde queremos avanzar como estado. Representa modernidad, pero también una oportunidad: la de repensar la movilidad, de acercar comunidades y de generar nuevas dinámicas económicas y sociales que abonen en la acción y en la perspectiva a un estado mucho mas urbanizado y en crecimiento.

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Porque cuando una ciudad apuesta por este tipo de proyectos, no solo invierte en transporte, invierte en futuro, que hace una apuesta firme para seguir avanzando.

Hoy en día la apuesta para la transformación y el desarrollo de los estados debe darse con visión clara que abone a la cercanía y el apoyo a la ciudadanía y con la capacidad de imaginar un futuro distinto. Hoy, en Michoacán, la infraestructura comienza a hablar… y lo hace cada vez más fuerte.

La inauguración del teleférico como primera fase en Uruapan, marca un momento importante para el estado. No se trata únicamente de un nuevo medio de transporte, sino de una apuesta por transformar la manera en que entendemos la movilidad. Es, en muchos sentidos, una señal de modernidad, pero también una oportunidad para replantear cómo se conectan nuestras comunidades.

Ver una ciudad desde las alturas también cambia la forma en que la sentimos. Nos permite dimensionar su crecimiento, reconocer sus retos y, sobre todo, imaginar nuevas posibilidades. El teleférico no solo transportará personas; transporta también expectativas, dinamiza zonas que antes parecían lejanas y abre la puerta a una movilidad más ágil y accesible, transforma a nuestro estado y también genera cercanía y eficiencia en menos tiempo, dando este último un resultado esperado para las y los michoacanos.

Además, este tipo de proyectos tienen un impacto que va más allá de lo evidente. Impulsan el turismo, generan conversación pública y colocan a ciudades como Uruapan en el mapa de la innovación urbana. Son obras que no pasan desapercibidas, porque transforman tanto el entorno como la percepción de quienes lo habitan.

Sin embargo, el verdadero valor de la infraestructura no está únicamente en su inauguración, sino en lo que viene después. En su funcionamiento, en su mantenimiento y, sobre todo, en su capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Ahí es donde las obras dejan de ser promesas y se convierten en resultados. Y para ello se ha detonado la responsabilidad de la función pública en una mujer que ha buscado innovar no solo en su función sino también en el espacio, haciendo posible no en papel sino en la acción que sea realidad el teleférico en donde ha sido un buen trabajo coordinado con el Gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla y la Secretaria Gladiz Butanda, es importante destacar el papel de las mujeres que se abren camino con trabajo y visión social para mejorar y colaborar en el servicio público, pero sobre todo aquellas que no tiene miedo a fortalecerse con acciones y capacidades como lo ha estado haciendo la arquitecta

Si hacemos un análisis de la inversión de las obras generadas los últimos años sin duda este seria el gobierno que mas ha invertido en ello y que la federación ha volteado a ver a Michoacán con buenos ojos para darle mas a una población tan leal, trabajadora y noble como lo son las y los michoacano.

Ya que tan solo como dato es público que la administración de Bedolla reporta una inversión histórica centrada en infraestructura de alto impacto, financiada sin contratar deuda pública a largo plazo., en donde la inversión total acumulada (2021 – inicios 2026): Es de más de 40 mil millones de pesos en infraestructura pública.

En el gobierno del periodo del 2015-2021 se reporto un total de inversión en obra pública de 3,100 millones de pesos y en el periodo de gobierno previo del 2012-2015 enfocó sus esfuerzos en la coordinación con el gobierno federal para el Plan Estatal de Desarrollo y la reconstrucción de infraestructura dañada, aunque enfrentó severas limitaciones financieras.

Hoy, Michoacán comienza a proyectar un nuevo rostro: uno que, apuesta por moverse mejor, por conectarse más y por pensar en grande. Que este teleférico no sea solo un símbolo, sino el inicio de una etapa donde la infraestructura siga hablando… pero, sobre todo, es un hecho que realmente transformará la vida de las y los michoacanos.