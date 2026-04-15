Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026. Al resaltar la importancia de la salud mental en el desarrollo y bienestar de las personas, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía, dio a conocer que, en el 90 por ciento de las visitadurías del organismo, se cuenta con atención psicológica, no sólo para los usuarios, sino para cualquier persona que lo requiera, por la importancia que reviste el tema psicoemocional.

Dijo que la atención psicológica va enfocada también al tema de la justicia restaurativa, que consiste en garantizar a las y los ciudadanos, precisamente, la restauración del daño.

Consideró que la atención psicológica es un mecanismo de pacificación, sobre todo en los tiempos actuales. Por tal motivo, se trabaja para instrumentar en breve la atención psicológica en las dos oficinas pendientes: Sahuayo y Los Reyes.

Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Michoacán A.C., Alejandro Mendoza Amaro, expresó que la violación de los derechos humanos es un tema cada vez más preocupante, por lo que la vinculación de la psicología con los derechos fundamentales reviste mayor importancia.

Habló de los puntos de convergencia entre el Colegio de Psicólogos y la defensoría del pueblo y celebró la firma de este convenio que compromete a ambos organismos a trazar una ruta de trabajo, desde la perspectiva de la atención psicológica.

La Secretaria Ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, puntualizó las

actividades de colaboración, que comprenden entre otras, las siguientes: capacitaciones, conferencias, programas de desarrollo, asesorías, y, un programa de educación continua integrado por cursos, diplomados, talleres y posgrados.

Además, el Colegio brindará atención psicológica, tanto a usuarios como al personal de la CEDH, a costos accesibles, así como apoyo en la realización de peritajes psicológicos psicológicos en materias civil, laboral, familiar y penal.

Con este tipo de acciones la CEDH continúa construyendo alianzas que favorecen la protección y defensa de los derechos humanos, en beneficio de las y los michoacanos.