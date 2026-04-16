Enfoque Electoral

Credencialización desde el extranjero

David Alejandro Delgado Arroyo.

Hace 10 años comenzó la credencialización desde el extranjero, por lo que las primeras Credenciales para Votar tramitadas fuera de México se emitieron en 2016, por lo que han llegado al límite de vigencia que la Ley establece de 10 años, por lo que es importante renovarlas.

De manera que, al vencer, ya no pueden utilizarse para votar, ni como identificación oficial. Quienes tengan este tipo de Credenciales pueden tramitarla o renovarla sin costo en la embajada o consulado más cercana a su domicilio.

Pero también se encuentra activa la solicitud de la Credencial para Votar desde el extranjero por vez primera, más aún cuando nos aproximamos en Michoacán a que en el 2027 se ejerza el voto desde el extranjero para la elección de gubernatura.

Para estos trámites es necesario preparar los documentos necesarios: Documento que acredite la nacionalidad, Identificación con fotografía y comprobante de domicilio (el cual no es requisito que esté a nombre del titular).

Luego hay que generar una cita, llamando sin costo desde Estados Unidos y Canadá al 1 (424) 309-0009, o a través de su sistema en línea citas.sre.gob.mx

Durante la visita al consulado, se debe revisar que todos los datos sean correctos y firmar la solicitud. Le entregarán un número de folio que es importante conservarlo para verificar el estatus del trámite en el Sistema de Consulta.

Una vez recibida la credencial por vía postal o mensajería, se debe confirmar su recepción.

De febrero de 2016 al 31 de marzo de 2026 se han captado un total de 231,073 trámites de Michoacanos desde el extranjero, la gran mayoría, 229,642 desde los Estados Unidos de América, particularmente, el Consulado de los Ángeles es el que más trámites ha captado: 31,192; seguido del de Chicago con 23,708; Fresno con 10,638; Sacramento con 10,346, etc.

El Padrón Electoral de Michoacanos residentes en el extranjero asciende al corte del 31 de marzo, a un total de 159,831; de los cuales solo 74,645 han confirmado la recepción de su credencial desde el extranjero, por lo que son los que forman parte de la Lista Nominal General; la particular, para las elecciones del 2027, se estará conformando con quienes confirmen su interés de votar, preliminarmente a partir del 1 de septiembre próximo.

Cabe precisar que de conformidad con la normatividad vigente la georeferenciación para efectos de la votación de las personas con credencial para votar desde el extranjero, es solo a nivel de entidad federativa, por lo que no existe ningún desagregado a nivel de municipio o sección.

Más aún cuando este derecho a disponer de una credencial para votar desde el extranjero,se extiende a la nacionalidad, la cual se puede adquirir no solo naciendo en territorio nacional, sino también persona nacida en el extranjero, pero con la condición de ser hijo de padre, madre o ambos mexicanos. Para lo cual la asignación de la georeferencia política es en relación a la entidad federativa de donde son originarios sus padres, o en caso de ser diferentes, podrá elegir.

El INE ya se encuentra trabajando rumbo a las elecciones del 2027, en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas para garantizar este derecho de nuestras personas migrantes en el extranjero, a ejercer su derecho al sufragio.