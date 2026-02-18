Ciudad de México, a 18 de febrero de 2026.– El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios federales con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas municipales y consolidar mecanismos de coordinación fiscal más eficientes.

Durante el encuentro, con Fernando Renoir Baca Rivera,

Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades

Federativas (UCEF) el legislador destacó la importancia de impulsar una agenda técnica que permita mejorar la distribución de recursos federales, fortalecer la disciplina financiera y generar incentivos para que los municipios incrementen su recaudación propia.

“Los municipios son el primer contacto con la ciudadanía y necesitan herramientas financieras sólidas para responder a las demandas sociales. Debemos garantizar que cuenten con recursos suficientes y reglas claras para ejercerlos con responsabilidad”, señaló.

Núñez Aguilar subrayó que el diálogo con autoridades federales es clave para construir acuerdos que fortalezcan el federalismo fiscal sin tintes partidistas, priorizando la eficiencia, la transparencia y la estabilidad presupuestal.

Asimismo, reiteró su compromiso desde la Cámara de Diputados para acompañar cualquier ajuste normativo que contribuya a una mejor coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.

“Nuestro compromiso es claro: fortalecer las finanzas públicas municipales para que puedan invertir más en infraestructura, servicios y desarrollo social”, concluyó.

Se anunció además la firma de convenios entre los estados, municipios y federación, para consolidar la realización de foros en temas de ingresos, egresos, gastos y pensiones, que abonen a la mejora del manejo financiero.