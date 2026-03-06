En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) Unidad de Operación Michoacán reconoce el esfuerzo y la determinación de miles de mujeres jóvenes y adultas que han decidido retomar sus estudios y avanzar en su formación educativa.

Actualmente, más de 10 mil mujeres michoacanas reciben atención educativa a través de los servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria, reflejo de su compromiso por superarse y construir nuevas oportunidades para ellas y sus familias.

Durante 2025, miles de mujeres lograron importantes avances en su proceso educativo: 4 mil 827 aprendieron a leer y escribir, 2 mil 393 concluyeron su primaria y 4 mil 597 obtuvieron su certificado de secundaria, es decir, 11 mil 817 mujeres lograron avanzar significativamente en su proceso educativo al concluir o mejorar su nivel de estudios.

Cada uno de estos logros representa mucho más que la conclusión de un nivel educativo; significa nuevas oportunidades, mayor autonomía y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades.

La educación de las mujeres genera un impacto positivo que trasciende generaciones, fortaleciendo el bienestar familiar, promoviendo la igualdad de oportunidades y contribuyendo al desarrollo social.

A pesar de estos avances, el reto aún es importante. En Michoacán, 758 mil 420 mujeres mayores de 15 años se encuentran en condición de rezago educativo, de las cuales alrededor de 117 mil no saben leer ni escribir, situación que limita su acceso a mejores oportunidades laborales, económicas y de desarrollo personal.

Por ello, el INEA mantiene una estrategia permanente para acercar oportunidades educativas a quienes más lo necesitan, promoviendo espacios de aprendizaje incluyentes y libres de discriminación.

En este 8 de marzo, el Instituto reconoce la constancia, valentía y determinación de las mujeres que han decidido transformar su historia a través de la educación.

Porque cuando una mujer aprende, Michoacán avanza.